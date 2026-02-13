Byla neděle 15. února 1976. Čeští hokejisté předchozího večera vybojovali stříbro na olympiádě v Insbrucku. V Brně vládlo sychravé počasí. Ven se nikomu moc nechtělo.
Neváhala pomoc
Krátce po poledni postávalo na zastávce Pekařská poblíž Nemocnice U svaté Anny několik lidí. Čekali na tramvaj. Když přijížděla, propadl se kus ostrůvku! Pod zem zmizel Miroslav Šudák.
Hrůzu viděla prodavačka Marie Bartošová (†45), která před nemocnicí nabízela květiny pro návštěvníky pacientů. Neváhala a šla muži pomoci. Spadla přitom do jámy a zmizela v bahnité vodě.
Zachránili jen muže
„Ve 12:50 hodin zazněl poplach. K události vyjel velitelský vůz a jedna cisterna, celkem 13 hasičů připravených pomoct,“ popsal událost mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Hasiči ovšem v propadlině uviděli jen hlavu zraněného Šudáka, kterého se jim podařilo za pomoci žebříku dostat ven. Po statečné Marii Bartošové hasiči pátrali až téměř do půlnoci, marně. Doslova ji pohltila zem...
Po letech nalezeny kosti
Deset let pak měli policisté s jejím jménem otevřený spis. V roce 1986 byla prohlášena za mrtvou. Manžel, který žádal od Brna odškodné, nic nedostal. Toho se dočkal s velkým časovým odstupem jen Šudák. Brno mu poslalo čtyři tisíce korun.
V roce 1992, 16 let od tragédie, našli policisté u kanalizační výpusti v Kšírově ulici lidské kosti a zbytek kalhot. Ty pozitivně identifikoval manžel Marie. O půl roku v Černovicích pak našli policisté ženskou lebku. Testy DNA se ovšem ještě nedělaly a nebyly provedeny dodnes.
Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda si proto myslí, že o Bartošovou nešlo. Novinářům řekl, že je přesvědčen o tom, že se ostatky Bartošové i nadále nachází v okolí Pekařské ulice.
Staré potrubí
Důvodem propadnutí země byla havárie starého litinového potrubí z roku 1872, které bylo na Pekařské. Tryskající voda vymlela v podzemí 300 m3 hlíny. Pod ostrůvkem nezůstala žádná. Přijíždějící tramvaj pak dokonala dílo zkázy.
Až v roce 1992 nechalo Brno u místa tragédie umístit pamětní desku s nápisem: „V těchto místech dne 15. 2. 1976 zahynula paní Marie Bartošová nar. 26. 1. 1931. Vedení města Brna projevuje svoji účast nad touto tragickou událostí, ke které došlo nečekaně a v důsledku lidské lhostejnosti.“
VIDEO: Brněnské podzemí je z velké části ještě neprozkoumané. Teprve před několika lety byly objeveny a zpřístupněny bývalé vodojemy (říjen 2025).
