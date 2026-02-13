Ve středu dopoledne vyjížděli strážníci ze služebny v západní části Brna k neobvyklému případu. „Na tísňovou linku zavolala žena (30) z dětského hřiště v Bohunicích, která při hlídání své malé dcery (2) nešťastně upadla a vykloubila si rameno,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Plačící holčička

Strážníkům volala proto, že otec dítěte nemohl hned přijet a ona se sama nedokázala postarat o dítě. Jeho pláč se přitom silně rozléhal okolím a slyšela ho v telefonu i operátorka strážníků, která hovor přijímala.

Strážníci v Brně stáli před nečekanou výzvou, postarat se o holčičku (2). (únor 2026) Městská policie Brno

Hlídka okamžitě vyrazila na místo a současně přivolala záchrannou službu, kterou se zraněná maminka sama zdráhala kontaktovat. Zatímco strážníci maminku ji ošetřovali, s holčičkou si vesele povídali.

Vezl mámu na operaci, "vyplivlo" mu auto: Strážníci zasáhli, dopravili ji až do ordinace

„Když zjistili, že má ráda Krtečka, pustili jí na mobilním telefonu jeden díl oblíbené pohádky,“ pokračoval Ghanem. Tím si ji definitivně získali. „Asi po půl hodině dorazil na hřiště otec, který si dcerku převzal. Zdravotníci následně ženu po ošetření odvezli do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ dodal mluvčí strážníků.