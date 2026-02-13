Ve středu dopoledne vyjížděli strážníci ze služebny v západní části Brna k neobvyklému případu. „Na tísňovou linku zavolala žena (30) z dětského hřiště v Bohunicích, která při hlídání své malé dcery (2) nešťastně upadla a vykloubila si rameno,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Plačící holčička
Strážníkům volala proto, že otec dítěte nemohl hned přijet a ona se sama nedokázala postarat o dítě. Jeho pláč se přitom silně rozléhal okolím a slyšela ho v telefonu i operátorka strážníků, která hovor přijímala.
Strážníci v Brně stáli před nečekanou výzvou, postarat se o holčičku (2). (únor 2026) Městská policie Brno
Hlídka okamžitě vyrazila na místo a současně přivolala záchrannou službu, kterou se zraněná maminka sama zdráhala kontaktovat. Zatímco strážníci maminku ji ošetřovali, s holčičkou si vesele povídali.