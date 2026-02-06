Obě přístupové trasy na toto místo jsou neprodyšně uzavřeny nepřehlédnutelnými výstražnými páskami. Situace je tam vážná. Ve skalním masivu je prasklina. Další balvan se může ulomit velmi brzy,“ uvedl pro server novinky.cz Antonín Tůma z vedení chráněné krajinné oblasti. Bylo štěstí, že po cestě zrovna nikdo nešel.

Při sesuvu šel k zemi masiv o velikosti 10 × 8 metrů. Odborníci z brněnské České geologické služby po prohlídce masivu varovali, že je v něm „rozsedlinová trhlina“. Nejde tedy jen o pouhou prasklinku. Předpokládají, že je uvolněný ještě další masiv o velikosti 10 × 10 metrů. Asi jej nechají shodit.

Jde o z největších sesuvů v Moravském krasu za dlouhá desetiletí. „Jediný způsob, jak se nyní pěšky dostat na Macochu, je od Kateřinské jeskyně po Křenkově stezce,“ uvedl Tůma.

Macocha je největší propast svého druhu ve střední Evropě. Hloubka její suché části je 138 metrů.
