„Obě přístupové trasy na toto místo jsou neprodyšně uzavřeny nepřehlédnutelnými výstražnými páskami. Situace je tam vážná. Ve skalním masivu je prasklina. Další balvan se může ulomit velmi brzy,“ řekl v únoru pro server novinky.cz Antonín Tůma z vedení chráněné krajinné oblasti. Bylo podle něj štěstí, že po cestě zrovna nikdo nešel.
Nyní na konci března je už po problému. Přesto ještě musí návštěvníci pár dnů vydržet.„Až do znovuotevření stezky doporučujeme zastavit u Skalního mlýna, odkud vede bezpečná cesta, aktuálně jediná schůdná," zdůraznil pro Blesk Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.
Při sesuvu šel k zemi masiv o velikosti 10 × 8 metrů. Odborníci z brněnské České geologické služby po prohlídce masivu varovali, že je v něm „rozsedlinová trhlina“. Masiv o velikosti 10 × 10 metrů proto nechali shodit.
Šlo o z největších sesuvů v Moravském krasu za dlouhá desetiletí. „Jediný způsob, jak se nyní pěšky dostat na Macochu, je od Kateřinské jeskyně po Křenkově stezce,“ uvedl Tůma.
VIDEO: Hasiči ukázali animaci, na které byla zachycena mimořádně náročná záchrana zraněného jeskyňáře v Rudicích. (11. 1. 2026)
