Záchranáři se snaží ulevit přetížené krizové lince, na kterou častokrát lidé volají i s banálními problémy. Neuvědomují si přitom, že ji mohou blokovat někomu, komu může jít v danou chvíli o život.
„Právě pro ty nekrizové případy nová linka slouží. Hned první den na ni lidé volali, aby se poradili s problémy s kašlem, horečkou či chtěla radu paní, která se stará o dlouhodobě nemocného,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Neakutní linku obsluhuje zkušený operátor, který poradí lidem například i to, kde najdou nejbližší otevřenou lékárnu, nebo pohotovost „Linka je v provozu každý den včetně víkendů a svátků od 7 do 19 hodin,“ dodala Bothová.
VIDEO: Jihomoravská zdravotnická záchranná služba otevřela v roce 2024 ve Veselí nad Moravou novou budovu.
Jihomoravská zdravotnická záchranná služba otevřela ve Veselí nad Moravou novou budovu. Hynek Zdeněk