„Našim cílem je nahradit pouze poškozený segment kosti a chrupavky, nikoliv celý kloub. U mladých pacientů tak můžeme získat čas a oddálit totální endoprotézu o řadu let,“ vysvětlil Martin Vrbka z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
Vytištěn na míru
Partnerem pro vědce se stala pražská Fakultní nemocnice v Motole. Ta u vhodných pacientů poskytuje vědcům data pro návrh implantátů. Každý pacient ho totiž bude mít vytištěn přímo na míru.
Implantát je navržen tak, aby se mechanickými vlastnostmi co nejvíce blížil houbovité struktuře hlavice stehenní kosti. Musí umět přenášet vysoké zatížení při pohybu a zároveň kost musí do něj dobře zarůstat. Vědci dbají i na to, aby implantát měl co nejnižší tření a minimalizoval tak opotřebení protilehlé chrupavky v kyčelní jamce.
Avaskulární nekróza je onemocnění, při kterém dochází k odumírání části kosti. V případě kyčelního kloubu vede k poškození kloubní chrupavky. Při rozvinutí nemoci bývá poslední možností totální endoprotéza. Ta má ale omezenou životnost, mladším pacientům tak hrozí riziko opakovaných operací.
Jana Hoderová