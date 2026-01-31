„Našim cílem je nahradit pouze poškozený segment kosti a chrupavky, nikoliv celý kloub. U mladých pacientů tak můžeme získat čas a oddálit totální endoprotézu o řadu let,“ vysvětlil Martin Vrbka z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Velký přehled čekacích dob na nové koleno nebo kyčel: 52 týdnů podle ministerstva? Omyl!

Nesnesitelné bolesti, hromady prášků, snížená pohyblivost, nalomená psychika a o kvalitě života škoda mluvit. Na tom se shodnou »čekatelé« na zákrok zvaný totální endoprotéza.

Vytištěn na míru

Partnerem pro vědce se stala pražská Fakultní nemocnice v Motole. Ta u vhodných pacientů poskytuje vědcům data pro návrh implantátů. Každý pacient ho totiž bude mít vytištěn přímo na míru.

Implantát je navržen tak, aby se mechanickými vlastnostmi co nejvíce blížil houbovité struktuře hlavice stehenní kosti. Musí umět přenášet vysoké zatížení při pohybu a zároveň kost musí do něj dobře zarůstat. Vědci dbají i na to, aby implantát měl co nejnižší tření a minimalizoval tak opotřebení protilehlé chrupavky v kyčelní jamce.

Herec a zpěvák Ondřej Havelka má endoprotézu!

Avaskulární nekróza je onemocnění, při kterém dochází k odumírání části kosti. V případě kyčelního kloubu vede k poškození kloubní chrupavky. Při rozvinutí nemoci bývá poslední možností totální endoprotéza. Ta má ale omezenou životnost, mladším pacientům tak hrozí riziko opakovaných operací.

Implatáty vyrobené kovovým 3D tiskem vědci z VUT Brno. Pro každého pacienta se tisknou přímo na míru.
