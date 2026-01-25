Bourání předcházel rozsáhlý úklid, protože budova tři desetiletí chátrala. „Obývali ji bezdomovci, kteří tam natahali mnoho odpadu. Nejprve jsme jej tedy museli vyklidit, což byla výzva,“ uvedl stavbyvedoucí Štěpán Polanský.
K bourání firma využívá dvě demoliční pásová rypadla, větší z nich má rameno s dosahem až 30 metrů. „Postupujeme zkraje, stroj prochází budovou a rozlamuje konstrukci. Materiál dále třídíme a rozvážíme. Asi za tři týdny by objekt měl být na zemi, další týdny potrvá třídění,“ dodal. Demoliční práce vyjdou na 5,4 milionu bez DPH.
Začnou ještě letos
Místo nevzhledného areálu polikliniky má u hojně využívané cyklostezky vzniknout povodňový park, kam se při záplavě rozlije voda, aniž by poškodila okolí. Projekt je součástí opatření, která promění nábřeží na Svratce i Svitavě.
Více než tříkilometrový úsek vede od náspu Přerovské trati v Komárově podél Svratky po železniční viadukt u Uhelné ulice a podél Svitavy po silniční most v Hladíkově ulici. Loni na něj Brno získalo stavební povolení.
„Začít stavět chceme určitě letos. Požádali jsme Státní fond životního prostředí o dotaci a máme přislíbeno 1,8 miliardy korun. Spoluúčast města by byla 1,9 miliardy korun,“ sdělil náměstek primátorky René Černý.
Nová čtvrť
Stavba naváže na loni dokončená opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu. Protipovodňová opatření jsou součástí přeměny jižní části brněnského centra. Nová čtvrť Trnitá má v budoucnu nabídnout domov, práci i zábavu až 15 tisícům lidí.
Bude v ní i nové vlakové nádraží. Stavba severní část hlavní tepny, která povede od nového brněnského nádraží k centru města, má začít v únoru. „Letos bychom také chtěli stihnout demolici benzinové stanice a bývalého opravárenského závodu ČSAD,“ řekl projektový manažer čtvrti Michal Sedláček.
VIDEO: Primátorka Brna k nové náplavce a protipovodňovým opatřením na Poříčí (červenec 2025)
Primátorka Brna k nové náplavce a protipovodňovým opatřením na Poříčí TV Blesk Zdeněk Matyáš