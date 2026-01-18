Hasiči na místo vyjížděli krátce před 09:45, nakonec museli s hledáním a vyproštěním těla pod hladinou pomoci policejní potápěči. Zásah komplikoval složitý terén a obtížný přístup. Hledání trvalo několik hodin.
Potápěči našli tělo muže středního věku přibližně 15 minut poté, co se po předchozí přípravě ponořili do vody. „Jedná se o skupinu lidí, kteří se sem chodí otužovat pravidelně. Zemřelý se pokusil plavat od jedné díry k druhé, bohužel zanedbal bezpečnostní opatření, nebyl jištěný lanem. Podle všeho pod ledem ztratil orientaci,“ konstatoval policejní mluvčí Pavel Šváb.
Jezírko mezi Lažánky a Maršovem je pozůstatkem po těžbě kaolinu. Podle specializovaného potápěčského webu je hluboké přibližně 11 metrů.
Policejní video z pátrání po otužilci u Maršova Policie ČR
