Vyškovské vodárny podle ředitele zjistily masivní únik vody v lokalitě sídliště koncem vánočních svátků, nyní místo upřesnily, má jít o areál školy.
„Intenzivně to řešíme. Nevíme ale přesně, kde ten únik je. V budově není, máme ji prochozenou, zřejmě někde v areálu. Ale není vidět nikde na povrchu, nikde nic zatopeného není. Teď to řešíme se specializovanou firmou, která bude tento únik lokalizovat a posléze provede opravu,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Pitela.
Po domluvě se zřizovatelem, což je město Vyškov, bude škola od středy do pátku uzavřena. Doma tak zůstane asi 585 žáků. Škola má také asi 80 zaměstnanců, podle ředitele pokud to půjde, budou mít náhradní zaměstnání.
„Vodohospodáři ve spolupráci se specializovanou firmou pracují v režimu standardního havarijního řešení s cílem co nejrychlejšího odstranění závady. Rodičům žáků se za vzniklé komplikace omlouváme a děkujeme za pochopení a trpělivost v této mimořádné situaci,“ informovalo město na facebooku.
VIDEO: Porucha horkovodu v Michli. (6. ledna 2026)
Porucha horkovodu v Michli, 6. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík