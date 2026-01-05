O psy zabavené z nelegálního chovu v Odrovicích se stará na dvacet útulků. Zanedbaná zvířata objevili při neohlášené kontrole veterináři, policie a zástupci obce v domě a v zahradě v Odrovicích u Pohořelic vloni v červenci.
Žena, která chov nezvládla, čelí společně s manželem obvinění z trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí jim až 10 let vězení. Problémem je, že vše musí projít soudní cestou, do pravomocného rozhodnutí jsou psi nadále jejím majetkem.
Podle jejího právníka má žena se psy silnou citovou vazbu. „Považuje je za členy rodiny, každý má své jméno a ona ho zná. Odloučení od nich je pro ni těžké,“ uvedl pro novinky.cz advokát Pavel Vank.
Andrea Černá se na čas ujala 60 odebraných retrívrů z Odrovic. Psí ostrov
Když nezaplatí, propadnou
Náklady za psy bude radnice Pohořelic nově požadovat po majitelce. „Náklady nebudeme fakturovat státu, ale budeme je požadovat po majitelce psů. Pokud by za péči nezaplatila, propadli by státu a my bychom peníze od ní vymáhali, “ uvedl starosta Pohořelic Miroslav Novák.
Podle něj se žena retrívrů nehodlá vzdát, žádný z případných nových majitelů prý není pro její psy dost dobrý…
Podle Andrey Černé z útulku Psí ostrov v Lanžhotu na Břeclavsku, kde se o část zvířat starají, neměla polovina z nich čipy. Například v Rakousku se takový pes považuje za ničího a nic mu nebrání jít hned do adopce.