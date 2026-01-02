Molly je fenka beagla. „Je milá a přítulná. Ztratila se nám 26. prosince poblíž Bzence – Přívozu mezi řekou Moravou a potokem Veška ve směru na Bzenec,“ popsala místo ztráty zdrcená majitelka.
Na obojku má kontakt
Pes se tak ztratil na okraji hustého lesního porostu dlouhého 20 a širokého až 6 kilometrů. Na podzim se v něm pravidelně ztrácejí i houbaři. Osamocený pes bude vyhladovělý.
Molly je na fotce s postrojem. „Ten ale na sobě v době ztráty neměla. Má ale obojek se známkou, na které je kontakt na nás. Je čipovaná a kastrovaná, váží asi 15 kilo,“ popsala psa Daněčková.
Fenka má barvu trikolory a majitelka je připravená za pomoc nejen poděkovat, ale i zaplatit. „Pokud máte k Molly jakékoliv informace, volejte na číslo: +421 948 124 771. Nálezci vyplatíme částku 100 tisíc korun,“ slíbila majitelka, která žije na Slovensku.
