Molly je fenka beagla. „Je milá a přítulná. Ztratila se nám 26. prosince poblíž Bzence – Přívozu mezi řekou Moravou a potokem Veška ve směru na Bzenec,“ popsala místo ztráty zdrcená majitelka.

Radost v rodině hokejisty Koblasy: Ztracené fenky Merry a Sakura jsou zpátky doma

Český hokejista Koblasa ztratil své fenky: Po pěti dnech se v pořádku našly.

Na obojku má kontakt

Pes se tak ztratil na okraji hustého lesního porostu dlouhého 20 a širokého až 6 kilometrů. Na podzim se v něm pravidelně ztrácejí i houbaři. Osamocený pes bude vyhladovělý.

Molly je na fotce s postrojem. „Ten ale na sobě v době ztráty neměla. Má ale obojek se známkou, na které je kontakt na nás. Je čipovaná a kastrovaná, váží asi 15 kilo,“ popsala psa Daněčková.

Mamánek se ztratil! Jana přišla o srnečku, odměna je 50 tisíc! A pomáhá i Budař

Jana Polášková přišla o milovanou srnku Mamánka. Její inzerát sdílel i herec Jan Budař, který natočil stejnojmennou pohádku.

Fenka má barvu trikolory a majitelka je připravená za pomoc nejen poděkovat, ale i zaplatit. „Pokud máte k Molly jakékoliv informace, volejte na číslo: +421 948 124 771. Nálezci vyplatíme částku 100 tisíc korun,“ slíbila majitelka, která žije na Slovensku.

VIDEO: Na ulici nalezený Ben touží po rodině. Dostane pod stromeček nový domov?

Video
Video se připravuje ...

Na ulici nalezený Ben touží po rodině. Dostane pod stromeček nový domov? Kateřina Lang

Fotogalerie
4 fotografie
U Bzence se ztratila fenka beagla Molly, majitelka za pomoc nabízí 100 tisíc korun.
U Bzence se ztratila fenka beagla Molly, majitelka za pomoc nabízí 100 tisíc korun.
Autor: Lucie Daněčková