Kaple, Sklípek a Průsvitné krápníky v Sloupsko-šošůvských jeskyních. Do těchto míst je návštěvníkům vstup běžně zakázán. „Až do konce února tam návštěvníky pustíme s baterkami,“ řekl mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš.

Zájemci mohou i na zážitkové trasy. „S helmami a čelovkami se vydají za tajemstvím jeskyně Výpustek, kde uvidí i jinak nepřístupnou Nízkou chodbu, kde se musí po čtyřech. Za odměnu uvidí spoustu krásných krápníkových brček,“ slíbil Gejdoš.

Po stopách Nagela – tak se nazývá adrenalinová trasa vev Sloupsko-šošůvských jeskyních. „Na návštěvníky čeká desetimetrový podzemní traverz, sestup po dvanáctimetrovém žebříku a lezení po čtyřech. Nesmí jim proto vadit, že se zašpiní od bláta,“ zdůraznil Gejdoš. Od března se pak mohou návštěvníci těšit opět na běžně známé trasy.

