Kaple, Sklípek a Průsvitné krápníky v Sloupsko-šošůvských jeskyních. Do těchto míst je návštěvníkům vstup běžně zakázán. „Až do konce února tam návštěvníky pustíme s baterkami,“ řekl mluvčí Správy jeskyní Pavel Gejdoš.
Po stopách Nagela – tak se nazývá adrenalinová trasa vev Sloupsko-šošůvských jeskyních. „Na návštěvníky čeká desetimetrový podzemní traverz, sestup po dvanáctimetrovém žebříku a lezení po čtyřech. Nesmí jim proto vadit, že se zašpiní od bláta,“ zdůraznil Gejdoš. Od března se pak mohou návštěvníci těšit opět na běžně známé trasy.
VIDEO: Jeskyňáři objevili v Moravském krasu stovky metrů chodeb i novou jeskyni.
