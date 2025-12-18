„Celkem půjde o 35 tun karbonového prachu, naloženého ve velkoobjemových vacích,“ řekla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ve čtvrtek to byly dva kamiony. Další dva odjedou i v pátek.
Stejná firma jako v Jiříkově
Zmizí tím ovšem zatím jen malá část skládky, na které se nachází přes 317 tun odpadu. Německá firma Roth International totiž zpochybnila, že by veškerý odpad na skládku vyvezla jen ona a odvozu dalších odpadků se brání.
Inspektoři jsou ale pevně přesvědčeni o tom, že veškerý odpad má na starosti právě tato firma. Dokonce ji usvědčili, že podobnou skládku založila i v Jiříkově na Bruntálsku.
