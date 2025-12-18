„Celkem půjde o 35 tun karbonového prachu, naloženého ve velkoobjemových vacích,“ řekla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká. Ve čtvrtek to byly dva kamiony. Další dva odjedou i v pátek.

Nelegální skládka v Jiříkově: Táhne se to, Němci si odpadky odvezou na konci prázdnin

Starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková má důvod se usmívat. Boj proti nelegálnímu odpadu zřejmě skutečně vyhraje.

Stejná firma jako v Jiříkově

Zmizí tím ovšem zatím jen malá část skládky, na které se nachází přes 317 tun odpadu. Německá firma Roth International totiž zpochybnila, že by veškerý odpad na skládku vyvezla jen ona a odvozu dalších odpadků se brání.

Inspektoři jsou ale pevně přesvědčeni o tom, že veškerý odpad má na starosti právě tato firma. Dokonce ji usvědčili, že podobnou skládku založila i v Jiříkově na Bruntálsku.

Haldy nelegálního odpadu v Jiříkově: Pohřbili tu i závodní speciál z Dakaru!

Na nelegální skládce v Jiříkově je pohřben i dakarský závodní speciál Audi Q e-tron.
V Brně jsou uloženy zejména plasty, lamináty a další materiály z demontáží letadel a větrných turbín. Do Česka je navezly kamiony loni mezi červnem a říjnem. ČŽIP zároveň rozhoduje o sankci. Ta může být až 25 milionů korun.

VIDEO: Jiříkov u Rýmařova bojuje s nelegálním dovážením odpadu z Německa.

Inspektoři ČIŽP nechali v Brně naložit část odpadu z nelegální skládky a poslali zpět do Německa.
