Brno v příštím roce výrazně obmění svůj vozový park a postaví nové tratě a prodlouží či opraví ty stávající. „Celkem v příštím roce plánujeme strojní investice za 1,84 miliardy korun a stavební za 1,86 miliardy korun čili celkem za 3,7 miliardy korun,“ řekl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Tramvaje a autobusy
Jednotlivé položky rozklíčovala mluvčí DPMB Hana Tomaštíková. „Vozový park se rozroste o 20 obousměrných tramvají Škoda 45T. Kromě toho v ústředních dílnách sestavíme tři tramvaje Drak. Dále koupíme 17 kloubových autobusů SOR N S18 a 15 užitkových elektromobilů,“ řekla mluvčí.
„V lednu začne ražba tunelu na trati Bystrc – Kamechy. Díky tomu se tramvajová trať prodlouží o 1,4 kilometru a tři zastávky. Vznikne i nová pětikilometrová trolejbusová trať na Černovické terasy,“ pokračovala Tomaštíková.
Nové linky
Kromě toho se pustí DPMB do oprav tramvajových tratí: Poříčí – Vídeňská, Rakovecká – Kubíčkova a tramvajové trati Kníničská. Více než 400 milionů korun bude stát modernizace vozovny Slatina.
Dopravní podnik plánuje i změny v dopravě: „Už od 20. prosince obnovíme linky MHD v ulici Údolní, rozšíříme spojení z oblasti CTP Office Parku Spielberk a od 5. ledna příštího roku posílíme tramvajovou dopravu do Čertovy rokle,“ doplnila Tomaštíková.
FOTO: První jízda po novém úseku trati linky č. 1 v Brně.
