„Takové domy se v té době v Brně téměř nevyskytovaly. Dosud jsme s nich nacházeli jen malé útržky zdiva. Takto zachovaná stavba je jedinečná,“ řekl archeolog Aleš Navrátil z Muzea města Brna.
Voda je konzervovala
To však nebylo ani zdaleka vše. „Vysoká spodní voda udržela ve skvělém stavu dřevěné nálezy, zejména konstrukce, jakými jsou výdřevy středověkých sklepů, studní nebo odpadních jímek,“ pokračoval Navrátil.
Archeologové zkoumali až ve třímetrové hloubce. „Našli jsme přitom tisíce předmětů. Ty nejstarší jsou až z mladší doby kamenné,“ upřesnil archeolog. Jsou tak staré 7 až 10 tisíc let!
K častým nálezům patřily podle něj i železné předměty, tedy součásti konstrukcí domů, nářadí nebo nábytku. Našli také například i mušli, která svědčí o středověkých kontaktech se Středomořím.
Bude tam filharmonie
Podle archeologů jsou nejčastějším zdrojem informací ze středověku psané historické prameny. „Ty se ale týkají jen určitých a častokrát jen vyšších sfér společnosti. Pouze z obdobných nálezů se dozvídáme o tom, co lidé používali v každodenním životě,“ vysvětlil Navrátil.
Ve Veselé ulici vznikne Janáčkovo kulturní centrum, kde bude koncertovat Filharmonie Brno. Sál má mít kapacitu 1200 lidí v hledišti a parkoviště pro zhruba 200 aut. Stavba má stát přibližně 2,8 miliardy korun. Více než polovinu zaplatí Brno, 740 milionů dá Ministerstvo kultury, 400 milionů Brněnské komunikace a 120 milionů Jihomoravský kraj.
