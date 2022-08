Býk

I když nepatříte k nejaktivnějším znamením zvěrokruhu, dnes si dáte do těla. Při pohledu do zrcadla jste totiž nespokojení a moc vás to trápí. Zhubnout pár kilo nebude problém, ale musíte se vyhnout laskominám, které vám ničí postavu! Na diety však zapomeňte.