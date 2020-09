Býk

Říkáte nahlas, co si myslíte a nelámete si hlavu s tím, že by to mohlo někomu ublížit. To musí přestat. Zkuste to dneska úplně jinak. Vaše empatické chování zaujme člověka, který vám bude velmi dobrým přítelem po celý život. To vám jistě stojí za to.