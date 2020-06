„Plyšovou hračku dáváme nejen našim malým pacientům, ale i dítěti, které sice nepotřebuje naši péči, ale staráme se například o někoho z jeho blízkých. Snažíme se, aby celý proces přednemocniční péče byl pro ně co nejméně bolestný a měl co nejmenší následky,“ vysvětlila Hana Albrechtová, ředitelka jihomoravské záchranky.



Dětští pacienti nejsou výjimkou

Pokřtít nového obyvatele sanitky přijel herec Saša Rašilov, který už si několikrát zahrál lékaře. Tematika je mu proto blízká. „Práce zdravotníků si vážím, právě díky svým rolím jsem do této problematiky mohl trochu proniknout. Chápu, že ošetřovat děti je velký stres, nikdo nechceme, aby děti byly nemocné nebo zraněné. Ale když už se to stane, je dobré být na to připravený. Plyšová hračka v sanitce je skvělý nápad, proto jsem úlohu kmotra rád přijal,“ vysvětlil známý umělec.

Jak záchranáři zdůrazňují, ošetření dětí není bohužel pro ně výjimečné. „Loni jsme v kraji ošetřili 7 366 pacientů do 18 let, z toho dětí do 12 let bylo 4 859. Nejčastěji se jednalo o úrazy, horečky, kolapsy a febrilní křeče,“ upřesnila Michaela Bothová, mluvčí záchranky.



Pejsek záchranář, který je zároveň novým maskotem záchranky je financován z dotace, kterou napůl uhradil Jihomoravský kraj a napůl statutární město Brno.

„Bylo nám potěšením přispět na tak smysluplnou věc, jako je plyšová hračka pro děti, které prožívají nějaké trápení. Doufáme, že dobře poslouží svému účelu,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„Líbí se mi, že pro křest byl symbolicky zvolen Mezinárodní den dětí. Nicméně bych si přála, aby dětských pacientů měli záchranáři, co nejméně,“ dodala brněnská primátorka Markéta Vaňková.