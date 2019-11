Panna

Máte za sebou spoustu nepříjemností, které vás dokážou zvednout ze židle. Nicméně si nenechte jedním členem rodiny zkazit náladu a bavte se výhradně s dětmi. Stejně jsou to nejcennější, co v životě máte. Podívejte se na trhy, do kina anebo na bazén.