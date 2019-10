Výstava Poklad Inků představuje originální zlaté exponáty pocházející z říše Inků a dalších jihoamerických civilizací. Na ploše více než dvou tisíc metrů čtverečních návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie bájných civilizací a jejich rituálů.

Výstava ohromila Budapešť

„Jedná se o exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa. Nyní budou k vidění v Brně," sdělila kurátorka Květa Havelková. Před přesunem do Česka vzbudila akce mimořádný zájem v Budapešti.

Inkové po sobě zanechali nejen legendární Machu Picchu, jehož velký model bude v Brně také k vidění, tisíce kilometrů kamenných stezek horami i džunglí, ohromné kamenné stavby, ale především zlatý poklad, jehož velikost ohromila i samotné Španěly, když do země vstoupili. Část výstavy je proto věnována i zaoceánským plavbám a navigacím.

Až tisíc let staré originální zlaté exponáty doplňuje velká sbírka předmětů z Národního muzea. Na výstavě nechybí tzv. česká stopa, protože i v Peru Češi zanechali své nesmazatelné stopy.

Děti do 5 let zdarma

„Chceme, aby výstava bavila všechny generace. Proto jsme připravili interaktivní Dětskou stezku, modely rituálních staveb, 3D zónu, audioguide a další," doplnila Havelková.

Poklad Inků najdou návštěvníci na v pavilonu C na výstavišti od 1.listopadu, denně od 9. do 20.hodin. Děti do 5 let mají vstup zdarma, ve věku od 6 do 15 let 200 korun.

Dospělí ve všední den zaplatí 300, o víkendu 350 korun. Studenti a senioři 200 resp. 250 korun. Rodinné vstupné činí 800 resp. 900 korun.

Více informací o výstavě: www.pokladinku.cz

Video: Převoz pravěkých unikátů do Slováckého muzea