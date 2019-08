„Na celou rodinu nemůžu říct křivého slova. Pro rodiče to je velká tragédie, teď se upnou k dceři. Ta vystudovala vysokou školu, Pepa byl zručný,“ prozradila sousedka.

Josef byl v obci vyhlášený svou zručností, pracoval jako údržbář. Právě snaha o vyčištění 11,5 m hluboké studně v rodinném domku se mu stala osudnou.

VIDEO: Hasiči a záchranáři se snažili uvolnit zavalenou studnu ve Velkých Pavlovicích, ve které uvázl Josef P. (†26). Po 55 hodinách přišla smutná zpráva.

V sobotu odpoledne do poklidných Velkých Pavlovic dorazili hasiči i báňští záchranáři. Vystřídalo se jich tu více než sto. Neúnavně kopali a odstraňovali velké kameny celých 55 hodin. Přijel i speciální sací bagr.

Naděje slábly

Zpočátku ještě mnozí doufali, že může být ve studni vzduchová kapsa, kde by mohl Josef přežít, jak ale čas ubíhal, naděje na jeho záchranu slábly. V pondělí večer přišla bohužel ta nejsmutnější zpráva - záchranáři našli už jen bezvládné Josefovo tělo.

VIDEO: Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška k nálezu těla mladíka a ukončení zásahu.

„Podle našich informací došlo k odčerpání vody ze studny, a když byl dole, zhroutilo se to,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Celou akci sledovali kamarádi Josefa i sousedé a věřili v zázrak. „Byl to spolužák mé dcery, šikovný kluk, kutil. Těžko uvěřit, co se stalo,“ povzdechla si jedna z místních žen. Smutek těžko zadržoval i kamarád. „Řekli jsme si, že zajdeme na pivo, ale pořád nebyl čas. Teď už to bohužel nestihneme.“

S oblíbeným mladíkem, jehož smrt byla krutá a zbytečně předčasná, se rodina i celé Velké Pavlovice rozloučí v sobotu – přesně týden poté, co jej tragická nehoda připravila o život.

