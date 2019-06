Absolvent průmyslovky a bývalý účetní (42) ještě nedávno každý den zběsilou chůzí pendloval mezi Hlavním nádražím a centrem města. Mnozí kolemjdoucí se odtahovali, nechápali. Případně si mysleli něco o podivínovi. Jenže Petr prožil posledních dvanáct let v pekle.

Sotva oslavil třicítku, přihlásily se úporné křeče. Lékaři mu nebyli schopni pomoci, přišel postupně o práci a střechu nad hlavou. Rodák z jižní Moravy zůstal se svou nemocí sám. Na vlastní nohy se postavil v osmnácti, kdy odešel z domova. Má jen staršího bratra, se kterým se však nestýká.

„Začalo to úpornými bolestmi rukou, ramen a hlavy. Ztratil jsem během pár měsíců všechno,“ říká tichým hlasem. Po třech letech živoření v Praze skončil v Brně, blíž domovu. Jenže i tady prožíval peklo.

„Žil jsem za stovku denně, z toho jsem platil nocleh v Armádě spásy, zbylo mi na dvě levná jídla. Občas jsem v noci zůstal venku, chodil hodiny, abych překonal obrovské bolesti. Jen chůze mi pomáhala přežít,“ svěřil se Blesku.

Dlouho nežil, jenom přežíval

„Ještě nedávno vyžil z neuvěřitelné částky 3400 korun. Jenže kvůli bolestem se nedostavil na úřad a podporu na půl roku ztratil. Je bez prostředků, nemá zdravotní pojištění, přespává u Armády spásy,“ potvrdil Petrovu tristní situaci kavárník. Pár darovaných desetikorun za den, to byla každodenní realita.

Jakub potkal Petra při jeho obvyklé chůzi před dvěma roky. Jeho první dojem, že jde o podivína, pominul, jakmile se s ním seznámil. „Především Petr není bezdomovec feťák, nebo alkoholik, jak je zvykem. Ačkoliv si to spousta lidí myslí kvůli jeho podivnému chování, Petr nic nebere, nechlastá, nekouří. Chtěl by se zapojit do života, ale nemůže, nebo alespoň doteď nenašel cestu kvůli svému postižení,“ vysvětluje Jakub Jura.

Příběh fascinoval sociální sítě

Právě on zveřejnil tento pohnutý příběh na sociálních sítích. A stal se zázrak. Reagovaly stovky lidí s dotazem, jak mohou pomoci a změnit Petrův trudný příběh. Někteří nabídli peníze či jídlo, jiní právní pomoc či pomoc při vyřizování Petrových záležitostí na úřadech.

Dárci poukázali nešťastnému muži 130 tisíc korun. Částka bude převedena na Petrův transparentní účet, který vznikne v nejbližší době. „Petr bude mít na jídlo, oblečení a důstojnější bydlení. Potřebuje mít ale také finanční rezervu pro nenadálá vydání třeba při řešení svého zdravotního stavu,“ upozorňuje Jakub Jura.

Hledá se specialista

„Teď pracujeme na tom, aby se Petr dostal k lékařům-specialistům S tím úzce souvisí jeho sociální situace. Chceme, aby dosáhl na příspěvky, které mu pomohou zlepšit kvalitu života. Sám to nezvládne, oběhat úřady je náročné i pro zdravého jedince,“ upozornil kavárník.

Před měsícem do Petra narazila tramvaj, výsledkem je zlomená noha. V centru Brna je tak k vidění o berlích. Muž, který mimo jiné vládne němčinou a angličtinou, ale i tak získal novou životní energii a rád by v budoucnu zkusil znovu pracovat. Teď je pro něj nejdůležitější, aby nepromarnil svou novou šanci, kterou mu lidé svou pomocí dali.

„Ty reakce jsou pro mě velkým povzbuzením. Stejně jako pomoc Jakuba a jeho přátel,“ přemítá muž, kterého zná od vidění většina Brňanů řadu let. Teprve teď se ale dozvěděli, koho na ulici potkávají.

Jakub s přáteli se zároveň rozhodli založit Nadační fond Mezičas. A o vývoji Petrova případu budou vzhledem k ohlasu dál informovat na sociálních sítích. https://www.facebook.com/nfmezicas