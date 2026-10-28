Expozici tvoří deset instalací ze živých rostlin. Výstava propojuje tradiční květiny, jako jsou různé druhy orchidejí, s exotickými rostlinami, jako je například helikónie v květinovém vodopádu. Jednotlivé instalace se od sebe liší, některé jsou decentní až intimní, jiné jsou až monumentální.

„Hlavní myšlenka výstavy vycházela z faktu, že kasematy jsou temným prostorem a bývaly jedním z nejtěžších žalářů v období habsburské monarchie. Chtěli jsme vytvořit atmosféru, kterou by návštěvníci nečekali, a přinést tam křehkou krásu květin doplněnou o světlo," uvedla kurátorka výstavy Adriána Glodžáková.

Na hradě Špilberku je nově k vidění výstava Kasematy válečné.
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„Bude to poprvé, kdy temné chodby rozzáříme přírodou a světelnými efekty, což vytvoří zajímavý kontrast k historickému prostoru," doplnil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Vstupenky si zájemci mohou zakoupit online nebo v pokladně na Malém nádvoří Špilberku, odkud se schodištěm dostanou do podzemních chodeb. Výstava je otevřená od 10:00 až do 22:00.

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Výstava v podzemí Špilberku propojí živé květiny se světelným designem (28. 10. 2026)
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš