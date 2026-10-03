Část sadu s 1200 stromy obhospodařuje rodina Kopových, jejichž firma vyrábí z mandlí extrakt pro proslavenou mandlovku. „Květy se stačily na jaře na rozdíl od meruněk zapouzdřit a unikly tak mrazům. Předpokládáme, že letos sklidíme asi 200 kilogramů plodů,“ uvedla Kateřina Kopová (47).
Rodinný podnik vznikl před 15 roky. Vyráběl Hustopečskou mandlovici pod vlastní ochrannou známkou Mandlovice. Její používání bylo zakázáno v roce 2019 úpravou legislativy v rámci EU. Od července 2019 proto nahradili název Mandlovice Mandlovkou.
V sadu bude o víkendu v rámci Mandlobraní sedm stanovišť, kde se návštěvníci dozví něco z historie pěstování mandlí, projdou se sadem, ze země si mandle posbírají a sami si je roztlučou.
„Čeká je ukázka sběru mandlí, na stanovištích budou i vědci z Masarykovy univerzity, kteří se o stromy starají a poskytnou informace o výzkumu chorob mandloní, který v sadu probíhá. Lidé si ale mohou vyrobit například i mandlový přívěšek,“ upozornila Kopová.
Středoevropský unikát
Hustopeče se staly po roce 1948, kdy se zastavily dodávky mandlí ze Španělska, Itálie a Řecka, díky příznivému klimatu místem masivní výsadby mandloní. Jejich počet se pohyboval kolem 50 tisíc. Po roce 1989 a obnovení dovozu plodiny se ale pěstování ukázalo jako neefektivní. Současné sčítání uvádí 1200 stromů.