Moji prarodiče byli násilně deportováni do Terezína. Poté byli s největší pravděpodobností zavražděni v plynové komoře. Stejný osud potkal i sestru mého otce, jejího manžela a jejich dva malé syny. My jsme měli štěstí, že jsme mohli odjet,“ napsala Felicitas po letech z Kanady etnologovi Michalu Doleželovi.

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Dochovaný interiér

Když brněnský byt navštívila už v roce 1993, našla v něm bydlet rodinu Podhradských, která se k němu a jeho vybavení chovala po celých 50 let, co v něm žila, až s překvapivou úctou. „Díky tomu se dochoval tehdejší interiér až do dnešních dnů,“ vysvětlil Doležel.

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Zdroj: Hynek Zdeněk

Ten nyní po restauraci mohou obdivovat návštěvníci Brna. „Trvalo to pět let a stálo to přibližně šest milionů, ale chtěli jsme tento byt s interiérem ze 30. let minulého století zachovat,“ vysvětlil starosta Brno-střed Vojtěch Mencl (56, ODS).

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Byt se nachází ve druhém patře dvojdomu č. 46, který byl postaven v roce 1898 v ulici Hlinky. „Původně měl dům kolem mimořádně velkou zahradu o rozloze přes 4 000 m2. Bylo v ní asi 200 ovocných stromů a stovky keřů rybízů,“ upřesnil starosta. Nyní je z něj výhled na hlavní vstupní bránu brněnského výstaviště.

Byt nese označení jako Herdanových, kteří v něm žili od roku 1934 do roku 1938. V době, kdy se situace Židů kvůli výpadům Hitlera prudce zhoršovala, dostal Richard Herdan, otec Felicitas, nabídku pracovat v Jihoafrické republice. Odstěhoval se tam s celou rodinou a zůstal po zbytek života. Jeho potomci dnes žijí v Kanadě a Austrálii.

Zájemci o prohlídku bytu najdou informace o volných temínech zde

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Nově opravený byt s dochovaným modernistickým mobiliářem z roku 1933 manželů Richarda a Johanny Herdanových
Nově opravený byt s dochovaným modernistickým mobiliářem z roku 1933 manželů Richarda a Johanny Herdanových
Autor: ČTK / Uhlíř Patrik