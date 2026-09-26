„Moji prarodiče byli násilně deportováni do Terezína. Poté byli s největší pravděpodobností zavražděni v plynové komoře. Stejný osud potkal i sestru mého otce, jejího manžela a jejich dva malé syny. My jsme měli štěstí, že jsme mohli odjet,“ napsala Felicitas po letech z Kanady etnologovi Michalu Doleželovi.
Dochovaný interiér
Když brněnský byt navštívila už v roce 1993, našla v něm bydlet rodinu Podhradských, která se k němu a jeho vybavení chovala po celých 50 let, co v něm žila, až s překvapivou úctou. „Díky tomu se dochoval tehdejší interiér až do dnešních dnů,“ vysvětlil Doležel.
Ten nyní po restauraci mohou obdivovat návštěvníci Brna. „Trvalo to pět let a stálo to přibližně šest milionů, ale chtěli jsme tento byt s interiérem ze 30. let minulého století zachovat,“ vysvětlil starosta Brno-střed Vojtěch Mencl (56, ODS).
Byt nese označení jako Herdanových, kteří v něm žili od roku 1934 do roku 1938. V době, kdy se situace Židů kvůli výpadům Hitlera prudce zhoršovala, dostal Richard Herdan, otec Felicitas, nabídku pracovat v Jihoafrické republice. Odstěhoval se tam s celou rodinou a zůstal po zbytek života. Jeho potomci dnes žijí v Kanadě a Austrálii.
Zájemci o prohlídku bytu najdou informace o volných temínech zde.