„Všichni víno a burčák ochutnejte, ale dětem to nedávejte,“ zdůraznila v Mikulově Chantal Poullain jako Žofie Bavorská, manželka krále Václava IV. Ten její slova hned převedl v čin a rázem před plným náměstím návštěvníků vypil plnou číši vína.
Burčák byl v Mikulově k mání za 140 až 170 Kč/1,5 l.
Oproti loňsku se tak ceny nezměnily, přestože vinaři letos kvůli dlouhodobým horkům hlásí pokles úrody až o 30 %. Někteří přiznali, že ale zřejmě brzy zdraží.
Vinobraní v Mikulově patří k nejstarším v České republice (úplně první bylo v Mělníku už v roce 1911 – pozn. red.), jeho první ročník se konal už v roce 1947. Připomíná rok 1403, kdy těžkooděnci z Mikulova osvobodili ze zajetí krále Václava IV. a přijeli s ním triumfálně do města.
Ten jim za to každoročně na Pálavském vinobraní děkuje. „Je to hezký zvyk osvobozovat mne z vězení, do kterého mne poslal můj milý bratr Zikmund. Mikulov mám moc rád,“
přiznal letos český král.
Parta mladííků z Třebíče přijela do Mikulova na Pálaveksé vinobraní na rozlučku se svobodou. Burčák jim hodně chutnal.
Autor: Hynek Zdeněk