Celkem je k vidění více dvacítka závodních speciálů. Jedním z nejstarších automobilů výstavy je Laurin & Klement F z roku 1907, spojený se jménem průkopníka automobilového sportu Alexandra „Saši“ Kolowrata.
Jeho protipólem je Škoda Octavia Kit Car, se kterou dosáhl Emil Triner jednoho z významných úspěchů českého rallysportu. V roce 1998 se stal jezdec továrního týmu Škoda mistrem Evropy.
K největším raritám bude patřit Škoda 1100 Super Sport, vyrobená pouze ve třech exemplářích. Ještě menší série vznikla v případě legendární Škoda 200 RS. Postaveny byly pouhé dva vozy.
Ukážou i Škodu Epiq
Poslední víkend výstavy, 26. a 27. září, se program výrazně rozšíří. Vedle historických automobilů se představí také nejnovější vozy Škoda.
Jedním z hlavních lákadel bude Škoda Epiq, kterou si zájemci budou moci prohlédnout i vyzkoušet při testovacích jízdách. Do Olympie přijede Jan Kopecký se svým závodním speciálem. Návštěvníky čeká jeho autogramiáda.