Nejzajímavější exponát z roku 1810 vlastní organizátorka srazu Ivana Látalová (63). Na aukci za něj zaplatila 40 tisíc korun. Doma má celkem 120 kousků, tento je však nejcennější.
„Je to rarita, jsem jeho třetí majitel. Původně patřil anglické šlechtické rodině, která ho měla v držení až do roku 1999. Tehdy poprvé šel do aukce, vydražila ho druhá větev této rodiny. Ale loni ho dali tito lidé do dražby a mám v Anglii paní, která o mně ví, že kočárky sbírám a vydražila ho pro mě," popsala, jak se k ní její nejvzácnější exponát dostal.
Patrně byly vyrobeny pouze dva takové kočárky přímo pro šlechtickou rodinu a daný řemeslník udělal 20 identických pro panenky. „Letošní sraz v Moravanech je už potřetí. V naší facebookové skupině je nás 12 tisíc, ale sběratelek je ještě více. Převážně jsou to ženy, ale jsou mezi námi i muži, kteří jezdí s partnerkami," řekla Látalová. Do výstavy přidala ještě dalších deset svých kočárků.
Srazy kočárků jsou v Česku populární. Do Moravan v sobotu vážily nejvzdálenější cestu účastnice až z Plzně, Šumperka či slovenského Komárna.