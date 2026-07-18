Bratři Ferdinand, Franz i Josef byli od malička nerozlučitelnou trojicí. Spolu vyrůstali a milovali přírodu i vystudovali ve Vídni Akademii výtvarných umění. Přestože skvěle zvládali portréty i zvířata, malovali hlavně rostliny.

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Tisíce akvarelů

„Díky svému talentu se zařadili mezi nejvýznamnější botanické ilustrátory. Prosadili se ve vědeckém i uměleckém prostředí,“ řekla Tereza Plavecká z Národního zemědělského muzea (NMZ) ve Valticích.

Jejich nejvýznamnějším dílem jsou ilustrace ve 14svazkovém herbáři Hortus Botanicus, který vyzdobili 2748 věrohodnými akvarely rostlin. „První díl vyšel v roce 1776 a významně ovlivnil podobu botanické ilustrace na přelomu 18. a 19. století,“ upřesnila Plavecká.

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Svět se o nich učí

Bratry Bauerovy dodnes uznávají ve světě. Franz má postavený pomník v královských zahradách v Londýně, o Ferdinandovi se učí v Austrálii a o Josefovi v Římě.

Více o bratrem Bauerových se dozvědí návštěvníci výstavy NMZ na náměstí Svobody ve Valticích. Přístupná je každý den od 9 do 17 hodin a potrvá až do konce října. Základní vstupné je 150 korun, studenti a senioři zaplatí 80 korun a děti do 18 let mohou vidět výstavu zdarma. 

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Malovali portréty panovníků

Josef Bauer (1756 až 1831) byl nejstarším z bratrů. V lichtenštejnských službách sloužil jako dvorní malíř. Na několik let byl poslán do Říma, kde maloval portréty kardinálů a antické památky.

Franz Bauer (1758 až 1840) odeše po studiu do Anglie, kde se stal dvorním malířem Šarloty, manželky krále Jiřího III. Dokonale se tam navíc naučil pracovat s mikroskopem, díky kterému dokázal namalovat přesné detaily rostlin.

Ferdinand Bauer (1760 až 1826) odcestoval do Austrálie, kde se dostal jako jeden z prvních středoevropanů, kde namaloval více než tisíc rostlin a zvířat. Ve svém vzorníku barev využíval přes dva tisíce odstínů.

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Zdroj: Hynek Zdeněk

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Bratři Bauerové měli doslova fotografický styl malování, takto zachytili nejrůznější rostliny do čtrnáctidílného herbáře Hortus Botanicus.
Bratři Bauerové měli doslova fotografický styl malování, takto zachytili nejrůznější rostliny do čtrnáctidílného herbáře Hortus Botanicus.
Autor: Zámek Valtice