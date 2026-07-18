Bratři Ferdinand, Franz i Josef byli od malička nerozlučitelnou trojicí. Spolu vyrůstali a milovali přírodu i vystudovali ve Vídni Akademii výtvarných umění. Přestože skvěle zvládali portréty i zvířata, malovali hlavně rostliny.
Tisíce akvarelů
„Díky svému talentu se zařadili mezi nejvýznamnější botanické ilustrátory. Prosadili se ve vědeckém i uměleckém prostředí,“ řekla Tereza Plavecká z Národního zemědělského muzea (NMZ) ve Valticích.
Jejich nejvýznamnějším dílem jsou ilustrace ve 14svazkovém herbáři Hortus Botanicus, který vyzdobili 2748 věrohodnými akvarely rostlin. „První díl vyšel v roce 1776 a významně ovlivnil podobu botanické ilustrace na přelomu 18. a 19. století,“ upřesnila Plavecká.
Svět se o nich učí
Bratry Bauerovy dodnes uznávají ve světě. Franz má postavený pomník v královských zahradách v Londýně, o Ferdinandovi se učí v Austrálii a o Josefovi v Římě.
Více o bratrem Bauerových se dozvědí návštěvníci výstavy NMZ na náměstí Svobody ve Valticích. Přístupná je každý den od 9 do 17 hodin a potrvá až do konce října. Základní vstupné je 150 korun, studenti a senioři zaplatí 80 korun a děti do 18 let mohou vidět výstavu zdarma.
Malovali portréty panovníků
Josef Bauer (1756 až 1831) byl nejstarším z bratrů. V lichtenštejnských službách sloužil jako dvorní malíř. Na několik let byl poslán do Říma, kde maloval portréty kardinálů a antické památky.
Franz Bauer (1758 až 1840) odeše po studiu do Anglie, kde se stal dvorním malířem Šarloty, manželky krále Jiřího III. Dokonale se tam navíc naučil pracovat s mikroskopem, díky kterému dokázal namalovat přesné detaily rostlin.
Ferdinand Bauer (1760 až 1826) odcestoval do Austrálie, kde se dostal jako jeden z prvních středoevropanů, kde namaloval více než tisíc rostlin a zvířat. Ve svém vzorníku barev využíval přes dva tisíce odstínů.
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