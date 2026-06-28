Diváky nadchla show za doprovodu populární i dramatické hudby. Zazněl například hit Running Up That Hill od Kate Bush nebo dvě skladby norského skladatele Thomase Bergersena, s jehož hudbou čeští ohňostrůjci v minulosti už pracovali.
Ohňostrůjci si vyhráli se symbolikou skladeb i s načasováním efektů. Při tónech Running Up That Hill efekty vypadaly, že opravdu míří nahoru ke hvězdám, zatímco při skladbě Heathens od Twenty One Pilots s typickou gradací byly efekty perfektně synchronizované s hudbou.
Výběr soundtracku ocenili i diváci. „Miluju Kate Bush, takže se mi moc líbila hudba i efekty,“ ocenila show například jedna z divaček Tereza Vlachová.
Designér Jaroslav Štolba uvedl, že si nejvíce vyhrál s pasážemi na hudbu Kate Bush (Running Up that Hill) a Twenty One Pilots (Heathens). „Jsou složité, poetické i dramatické. Myslím, že velmi ovlivnily dojem diváků z celé show,“ upozornil.
Po Češích se představí Švýcaři a Finové
Pyromuzikál nazvaný Vzhůru ke hvězdám je částí show, kterou ohňostrůjci připravili na mezinárodní ohňostrojný festival ve francouzském Cannes. Brněnští diváci ji tak mohli vidět v předpremiéře.
Festival pokračuje ve středu 1.července, kdy se představí tvůrci ze Švýcarska. V sobotu 4.července pak předvedou ohňovou show Finové.
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