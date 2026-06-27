„Jedním z problémů návrší bylo, že při deštích z něj stékala voda do níže položených ulic. To bylo špatné nejen proto, že s vodou se do ulic dostávalo bláto a písek a další splavený materiál, ale také proto, že voda na návrší nezůstala,“ uvedl místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička (Piráti). Hlavním cílem úprav proto bylo vytvořit místa, kde bude stékající voda přirozeně vsakovat.
Pod zříceninou vznikly retenční nádrže v kamenných terasách se zelení, místa pro posezení na masivních dřevěných lavičkách, veřejné osvětlení, dlážděné cesty i veřejné toalety.
Obnovou prošla zeleň – vymýceno bylo nejrůznější křoví, naopak vysazeny byly domácí druhy stromů. Zachovány zůstaly pro Kozí hrádek typické šeříkové porosty.
Pomohla nadace
„S manželkou se do Mikulova vracíme už mnoho let a viděli jsme, jak návrší Kozího hrádku postupně chátrá. Proto jsme před časem nabídli městu pomoc s jeho obnovou,“ uvedl iniciátor revitalizace a spoluzakladatel Nadace Blížksobě Martin Vohánka. Nadace předložila městu investiční záměr na úpravu návrší už v roce 2019.
Novým prvkem návrší je zařízení ve tvaru periskopu, které po zatočení klikou recituje, vypráví či zpívá. Poesiomat nabízí 20 skladeb spojených s Mikulovem. Zčásti jde o díla významných českých autorů a autorek, kteří v Mikulově pobývali a tvořili na literární rezidenci, prostor ale dostali i místní autoři.
Na práce za 45 milionů korun město získalo 24,5 milionu korun z regionálního operačního programu IROP, osm milionů korun přispěla Nadace Blížksobě.
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