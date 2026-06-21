„Výstava odhaluje dobrodružnou cestu poznání. Od prvního záblesku stříbra v lesní hrabance až po závěrečné rozluštění historické tajenky,“ láká jeden z autorů výstavy archeolog Marek Novák.
K vidění 72 stříbrňáků
Celkem 72 originálů je po vyčištění a konzervaci k vidění v muzeu. Další část odborníci bedlivě zkoumali. „Soubor obsahuje neuvěřitelných 85 různých typů ražeb, včetně unikátů, které lidské oko nespatřilo stovky let,“ prozradil Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.
Celkem 800 kusů moravských denárů doplňují dva kusy mincí českých. V souboru zcela dominují moravské ražby knížete a krále Vratislava II., dalších přemyslovských knížat i anonymní mince z druhé poloviny 11. a počátku 12. století.
Tajemství už navždy
„Mince patřily nepochybně majetnému vlastníkovi žijícímu na pomezí olomouckého a brněnského knížectví. Proč je ukryl a už nevyzvedl, zůstane navždy tajemstvím. Je nutné si uvědomit, že období 11. a 12. století je érou, o které máme s výjimkou Kosmase jen velmi málo informací. Jisté je, že vztahy jednotlivých přemyslovských knížat byly komplikované. Spojenectví střídaly rozpory a konflikty,“ dodal Doležel.
Díky extrémnímu zvětšení je možné na mincích zkoumat nápisy i obě strany mince s vyobrazením panovníka nebo duchovního motivu. Nechybí ani zásahy a úpravy denárů jejich držiteli.
Výzkum myslel i na budoucnost. „Záměrně jsme ponechali zhruba osminu mincí v původním nálezovém stavu pro budoucí generace vědců, kteří mohou disponovat nám ještě neznámými technologiemi,“ prozradil Matěj Kmošek z Centra multidisciplinárních výzkumů Archeologického ústavu. Výstava s názvem Objevem to začíná potrvá v Muzeu Blanenska až do 23. ledna 2027.
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