Současník Jana Husa byl nesmiřitelný odpůrce jeho učení. Když kázal v Brně, jeho projevy byly plamenné. Tisíce husitů po jeho kázáních přešlo na katolickou víru. „Nosil na sobě tento plášť,“ upozornila Anežka Benešová z brněnského biskupství.
Rozporuplná osobnost
Historický unikát mohou nyní spatřit návštěvníci krypty katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. „Kromě pláště tam uvidí například i relikvii Františka z Asisi či podrobný rodokmen Františkánů vytvořený v 19. století. Výstava bude otevřena denně do 20. září,“ dodala Benešová.
Brněnské biskupství vystavuje unikátní plášť patrona svého města Jana Kapristána (1386 - 1456) (červen 2026). Hynek Zdeněk
Patron Brna, rodák z italského Capestrana, je značně rozporuplnou osobnostní. Zastával nejpřísnější formy řeholního života, kladl důraz na chudobu a askezi (odříkání požitků). Nenáviděl ale Židy, které vyhnal z Brna a ti se tam vrátili až téměř po 300 letech.
Když na sklonku života odjel do Vratislavi, i tam spustil pogrom, při kterém bylo zavražděno 41 Židů a desítky dalších včetně rabína raději spáchali sebevraždu.
Vyburcoval vojsko
Na druhou stranu dokázal úplně změnit křížovou výpravu proti Osmanské říši v roce 1456, která směřovala k fiasku. Obležené uherské vojsko natolik vyburcoval svým kázáním, že podniklo drtivý protiútok a vytlačilo Turky až do Srbska. Kapistrán krátce na to podlehl moru.
Přes svoji kontroverznost byl kanonizován, a to zřejmě omylem dokonce dvakrát. Roku 1690 papežem Alexandrem VIII. a 1724 papežem Benediktem XIII. S jeho jménem je spojováno na dva tisíce zázračných uzdravení.