Vedle parní lokomotivy Caroline, tramvaje zvané Dřevák z roku 1943 či šestimetrového modelu lodi Prýgl 80 na tramvajovém podvozku nechyběl ani čerstvě zrenovovaný trolejbus Škoda 9Tr z roku 1980.

V Brně jezdil v 80. a 90. letech minulého století. „Tato oprava patřila k nejnáročnějším, které jsme při rozšiřování sbírky retro vozů zažili. Vzhledem ke stáří vozu nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je složitě shánět nebo vyrábět sami na míru,“ prozradil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Tramvajačka Ilona namalovala Draka: Řidička z Brna propojila zábavu i práci

Velkoplošné malby řidičky tramvaje Ilony Špačkové lze najít na různých místech v Brně.
V neděli odpoledne si pak milovníci retro jízd užili cestu pohistorické tramvajové lince z Náměstí Svobody k Ústřednímu hřbitovu.

 

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Dopravní nostalgie v Brně (14.6.2026) TV Blesk Zdeněk Matyáš

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Trolejbus Škoda 9Trz roku 1980 složili zaměstnanci dopravního podniku jako skládačku.
Trolejbus Škoda 9Trz roku 1980 složili zaměstnanci dopravního podniku jako skládačku.
Autor: Zdeněk Matyáš