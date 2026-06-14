Vedle parní lokomotivy Caroline, tramvaje zvané Dřevák z roku 1943 či šestimetrového modelu lodi Prýgl 80 na tramvajovém podvozku nechyběl ani čerstvě zrenovovaný trolejbus Škoda 9Tr z roku 1980.
V Brně jezdil v 80. a 90. letech minulého století. „Tato oprava patřila k nejnáročnějším, které jsme při rozšiřování sbírky retro vozů zažili. Vzhledem ke stáří vozu nebylo možné součástky objednat, ale museli jsme je složitě shánět nebo vyrábět sami na míru,“ prozradil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
Dopravní nostalgie v Brně (14.6.2026) TV Blesk Zdeněk Matyáš