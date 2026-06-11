Čtyřleté sestry zdědily zrekonstruovaný výběh po legendární medvědici Coře (28), která si užívá penzi ve společnosti dvou ledních medvědic Elzy a Anny v sousedním výběhu Beringie. Elza s Annou se ovšem podle koordinace mezi evropskými zoologickými zahradami přesunou ke konci roku do Německa. 

„Anori a Nivi si všechno prohlížely a očuchávaly. Poměrně rychle objevily bazén a docela rády si v něm hrají," prozradila ředitelka zoo Radana Dungelová.

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Nové lední medvědice v Zoo Brno (11.6.2026) Zdeněk Matyáš

Už na podzim se patrně dočkají příjezdu dvojice chlupatých nápadníků. S nimi by měly v Brně založit novou chovnou skupinu.

Otřesné chování návštěvníků v Zoo Brno: Muž šťouchá do takina klackem!

Naprosto neuvěřitelné chování předvedl návštěvník Zoo Brno. Přelezl zábradlí a klackem začal dráždit samce takina!

Vítr a Kráska

Nové členky medvědí rodinky dostaly jména už v Dánsku. Anori v grónštině znamená vítr, Nivi je buď kráska nebo rostlina, která se vyskytuje v arktických oblastech.

Město Brno investovalo do rozšíření a modernizace výběhu ledních medvědů více než 30 milionů korun. Návštěvníci k němu zamíří po tříleté pauze.

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Dve medvědí slečny z Dánska si už zvykají v Brně. Na podzim dorazí jejich nápadníci.
Dve medvědí slečny z Dánska si už zvykají v Brně. Na podzim dorazí jejich nápadníci.
Autor: Zdeněk Matyáš