Jde o kovové pláty s otvory stejného vzhledu a původu, jaké byly nalezeny v bezejmenné chodbě během posledních archeologických výzkumů. „Šokující však na tom je, že plechy se nacházely v okolí plochého odlomeného balvanu v těsné blízkosti prohlídkové trasy,“ uvedl odborný pracovník Správy jeskyní ČR Petr Zajíček.
Kuriózně tak kolem středověkých artefaktů stovky let chodili nic netušící lidé a od roku 1910 po oficiálním zpřístupnění i skupiny návštěvníků. „Plechy se nacházely volně v puklinách podél balvanu,“ upozornil Zajíček.
Věří v další nález
Nález vyzvedli archeologové z Univerzity Palackého v Olomouci za účasti zástupce Správy jeskyní ČR. Zároveň se uskutečnila speciální analýza povrchu balvanu. „Je totiž pravděpodobné, že balvan mohl být právě tím místem, kde v 15. století penězokazci vyráželi polotovary z plechů pro výrobu mincí,“ dodal Zajíček.
„Vzhledem k objevu dalšího cenného nálezu v této lokalitě bude archeologický výzkum Kateřinské jeskyně pokračovat. Věříme, že to není zdaleka poslední artefakt dávné historie, který toto místo vydalo,“ konstatoval ředitel Správy jeskyní Milan Jan Půček.
Speciální prohlídky vždy v neděli
S unikátními místy jeskyně se budou moci již brzy seznámit i zájemci o historii z řad nejširší veřejnosti. Od neděle 29. března v 10 a 12 hodin totiž startují speciální archeologické prohlídky Kateřinské jeskyně. Budou se konat vždy poslední neděli v měsíci.
Zatímco klasické prohlídky jsou zaměřeny spíše na geologii či například pověsti, nové speciální prohlídky zájemcům přiblíží tuto zajímavou a významnou lokalitu z pohledu archeologa. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout nejzajímavější pravěké kresby na stěnách a také budou podrobně seznámeni s historii archeologických výzkumů v Kateřinské jeskyni od poloviny 19. století až po současnost, včetně metodiky radiouhlíkového datování.
„Na konci prohlídky si budou moci vyzkoušet i jednu z archeologických metod – přesévání hlíny na sítu. Prohlídka představující nové překvapující poznatky bude trvat přibližně 60 minut. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků v jedné skupině je nutné si vstupenky zakoupit předem,“ upozornil mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.
Velká voda zatopila i propast Macocha v Moravském krasu CHKO Moravský kras
Velká voda zatopila i propast Macocha v Moravském krasu CHKO Moravský kras