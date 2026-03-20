Poprvé se po pauze otevře na Velký pátek, tedy 3. dubna. „Jsem velmi ráda, že jsme našli s rodem Dietrichsteinů společnou řeč. Obě strany, město Mikulov i zástupci rodu Dietrichsteinů, vyjádřili společný zájem, aby hrobka byla otevřená veřejnosti. Věřím, že této příležitosti využijí návštěvníci i místní,“ uvedla starostka Mikulova Jitka Sobotková. Hrobka je jednou z nejvýznamnějších památek města.
Hrobka bude letos otevřená do listopadu, za půlhodinovou prohlídku s průvodcem dospělí zaplatí 120 korun, snížené vstupné je 70 korun. Zisk ze vstupného poslouží na provoz, úklid, údržbu a drobné úpravy.
Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny. Město nemovitost převzalo v 90. letech minulého století a investovalo do jejích oprav téměř 70 milionů korun.
Dlouhé spory
Mercedes Dietrichsteinová do hrobky v roce 2017 uložila urny s ostatky svých rodičů. Šlechtický rod patřil několik staletí k nejvýznamnějším na Moravě.
O majetek přišli po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Dědička rodu Mercedes Dietrichsteinová kvůli tomu vedla řadu soudních sporů. Od Mikulova žádala několik objektů ve městě a zhruba 200 pozemků. Uspěla však jen ve vztahu k hrobce, zejména kvůli porušení práva na rodinný a soukromý život. Město definitivně soudní spor o hrobku prohlrálo vloni.
