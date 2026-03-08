Černobílé momentky zachycující život u legendárních 312. stíhací a 311. bombardovací perutě. Výstavu připravila architektka a Sitenského vnučka Adéla Kándlová.
„Dědeček pracoval s protisvětlem, které jeho fotografie posouvá od pouhého dokumentu k silné výpovědi o napětí, odhodlání, nejistotě i naději,“ zdůraznila Kándlová.
Fotit začal ve 13 letech
První fotoaparát získal Sitenský ve 13 letech od tatínka,15. března 1939 nafotografoval příjezd německých okupantů do Prahy. Vypuknutí 2. světové války zastihlo Sitenského na stáži ve Francii. Přihlásil se do Československé zahraniční armády.
Za poslední peníze si koupil od vetešníka sklopný foťáček. Brzy získal povolení fotit, nebyl však oficiálním vojenským fotografem. Občas prý fotil i přes zákaz nadřízených.
Obyčejný život
Sitenského při focení přitahovalo protisvětlo, fotil přímo do sluníčka. Snímky pořizoval starými aparáty s nekvalitní optikou. Expozimetr ani jakoukoli výměnnou optiku neměl. Filmy byly málokdy k dostání a nepříliš citlivé.
„Nechtěl svými fotkami šokovat, ale zachytit život, ukázat krásu v nejobyčejnější chvíli, v těžkých časech. Z fotografií vyzařuje laskavost, poetika a oslava života. Zobrazují nadýchané mraky, třpyt ranní rosy na spitfiru připraveném ke startu, úsměvy pilotů, často i poslední,“ upozornila kurátorka výstavy a Sitenského vnučka Adéla Kándlová.
Slavné československé perutě
V rámci britského královského letectva (RAF) působily čtyři perutě československého letectva. Ta s číslem 311 jako jediná byla bombardovací, zbylé tři byly stíhací.
Peruť 311 celkem uskutečnila 1029 bojových letů v délce 5192 operačních hodin, napadla 77 cílů. Sestřeleno bylo 19 strojů a 20 bylo pro těžké poškození odepsáno. Z 318 nasazených mužů celkem 94 padlo. Výstava v Technickém muzeu v Brně potrvá do 30. června.
