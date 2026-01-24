„Jsem tady už potřetí. Je to skutečně zážitek vidět, co příroda dokáže vytvořit,“ svěřila se Blesk.cz paní Marie (62), kterou do Pekárny doprovodily dvě kamarádky.
Atrakce v podobě ledových víl láká, doporučuje se však odpovídající obuv a klidně i hůlky opatřrené bodci. Příchozí cesta je zmrzlá a schody k jeskyni dají také zabrat. Turisty přitahují i další jeskyně v okolí, třeba Švédův stůl, Netopýrka nebo Ochozská jeskyně. Ta je ovšem přístupná jen dvakrát v roce.
Lední víly jsou typické pro otevřené jeskyně. Voda se sráží a kape ze stropu a následně při mrazech vznikají ledové útvary v podobě krasových útvarů nebo sloupů. S rampouchy se naopak lidé nesetkají v podzemních uzavřených jeskyních, kde zůstává stabilní teplota kolem 8 stupňů nad nulou.
Krása jako z pohádky: Jeskyně Pekárna láká na ledové sloupy Zdeněk Matyáš
Fenomén Pekárna
Jeskyně Pekárna se nachází v v jižní části Moravského krasu, v katastrálním území Mokrá u Brna. Představuje významné archeologické naleziště, které je chráněno jako kulturní památka ČR.
Nejznámnějšími pravěkými nálezy v ní jsou rytiny na koňských žebrech Souboj bizonů a Pasoucí se koně. Na provrtaném parohu pak rytina se dvěma medvědy.