V Olešnici je k dispozici 50 centimetrů technického sněhu. „Zahajujeme sezonu. Bylo to trošku kostrbaté, ale nakonec se počasí udobřilo a dovolilo nám zasněžovat. Dvoukotva, restaurace, servis, půjčovna i lyžařská škola jsou v provozu," uvedl areál na svém facebooku.
Lyžovat lze do 20 hodin, v neděli se vleky zastaví o hodinu dříve. Na silvestra ukončí provoz už v 16 hodin, na Nový rok čekají první lyžaře v 10 hodin.
V Hodoníně u Kunštátu mohou lidé lyžovat denně od 8 do 20 hodin. „V provozu je hlavní sjezdovka a zbytek areálu brzy dosněžíme. Ceny lyžování zůstávají beze změny. Rozšířili jsme plochu dětského hřiště s dalším vlekem s nízkým vedením lana. Rovněž jsme zvětšili bezplatné parkoviště," informoval areál.
VIDEO: Jan Zabystřan jako první český alpský lyžař vyhrál mužský závod Světového poháru
Dojatý Zabystřan po dni emocí: Pan prezident mě moc potěšil isport.cz
