„Navnadil mě kamarád. Zkusit plavat v Dyji, to byla velká výzva,“ svěřil se Pavel, kterému zasáhl do života vážný úraz. Přihlásil se na trať sto metrů, za povzbuzování diváků zvládl osmdesát. Poté mu pomohli na břeh záchranáři na člunu.
„Plavu se skrčenýma nohama, což působí ve vodě velký odpor. Ruce ke konci už holt nestačily,“ shrnul svůj výkon. Kromě otužování navštěvuje vozíčkář ze Slovácka i posilovnu. Za rok prý zkusí v Dyji přidat další uplavané metry.
Otužilci včetně vozíčkáře Pavla si zaplavali na Štěpána v Dyji (prosinec 2025) TV Blesk Zdeněk Matyáš
Poklonu Pavlovi vysekl i organizátor a moderátor Milan Vojta. Potvrdil, že vůbec poprvé se Vánočního kilometru v Dyji zúčastnil tělesně postižený plavec. „Musím před ním smeknout, že se odvážně pustil do vody," podotkl Vojta.
Na účastníky tradičních vodních radovánek čekaly tratě v délce 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů. Poslední a nejnáročnější kategorie, distanční ploutvové plavání, se stalo kořistí René Vašíčka ze Skorpenu Přerov. Trať zdolal za 10 minut a 41 sekund.