„Navnadil mě kamarád. Zkusit plavat v Dyji, to byla velká výzva,“ svěřil se Pavel, kterému zasáhl do života vážný úraz. Přihlásil se na trať sto metrů, za povzbuzování diváků zvládl osmdesát. Poté mu pomohli na břeh záchranáři na člunu.

Otužilci si na Štěpána užili Dyji: Nejmladší Tomáš (8) v neoprenu zvládl celý kilometr

Byla to pohodička, tvrdili účastníci 47. Vánočního kilometru v Dyji.

„Plavu se skrčenýma nohama, což působí ve vodě velký odpor. Ruce ke konci už holt nestačily,“ shrnul svůj výkon. Kromě otužování navštěvuje vozíčkář ze Slovácka i posilovnu. Za rok prý zkusí v Dyji přidat další uplavané metry.

Otužilci včetně vozíčkáře Pavla si zaplavali na Štěpána v Dyji (prosinec 2025) TV Blesk Zdeněk Matyáš

Poklonu Pavlovi vysekl i organizátor a moderátor Milan Vojta. Potvrdil, že vůbec poprvé se Vánočního kilometru v Dyji zúčastnil tělesně postižený plavec. „Musím před ním smeknout, že se odvážně pustil do vody," podotkl Vojta.

Slavní otužilci

Na účastníky tradičních vodních radovánek čekaly tratě v délce 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů. Poslední a nejnáročnější kategorie, distanční ploutvové plavání, se stalo kořistí René Vašíčka ze Skorpenu Přerov. Trať zdolal za 10 minut a 41 sekund.

Vozíčkář Pavel Žufánek (47) s kamarádem Romanem, který ho vyburcoval k plaveckému výkonu.
Autor: Zdeněk Matyáš