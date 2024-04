Štír

Z práce přijdete domů s dobrou náladou, protože se vám podaří oslnit šéfa. Vaše schopnosti jsou excelentní, jen by to chtělo zapracovat na spolupráci. Někteří z kolegů mají dokonce dojem, že se nad ně povyšujete. Věřte, že by vám to nic dobrého nepřineslo.