Pro budovu gymnázia kraj chystá bezmála za 200 milionů korun rekonstrukci a přístavbu budovy v Pionýrské ulici, kde do loňska sídlila jiná škola.

„Je to budova bývalé obchodní akademie, ve které byla střední průmyslová chemická škola a část měla pronajatou naše krajská jazykovka. Všichni se odstěhovali a budova je teď volná. Uděláme komplexní rekonstrukci a nástavbu za necelých 200 milionů korun, které zaplatíme z rozpočtu kraje,“ hejtmanův náměstek Jiří Nantl (ODS).

Inspirace v USA

Budova není nyní v dobrém stavu a pro kapacity gymnázia potřebuje rozšíření do přístavby.

„Gymnázium by mělo být inovativní s přírodovědnou profilací a stážemi v laboratořích. O část výuky se budou starat lidé z univerzit a firem. Jednáme také o tom, že některé věci by studenti potom mohli mít uznané například při studiu na Masarykově univerzitě. Podobně se to dělá i v USA,“ upřesni Nantl.

Plná kapacita do čtyř let

Otevření gymnázia by si přál ve školním roce 2024/2025. V prvním ročníku by gymnázium mělo mít tři až čtyři třídy se stovkou studentů. Postupem času by studenti postupovali do dalších ročníků a škola by měla po čtyřech letech kapacitu zhruba 500 míst.

Jihomoravský kraj zřizuje ve školství bezmála 200 příspěvkových organizací. Z toho je zhruba 80 středních škol a gymnázií, čtyři desítky jsou základní umělecké školy. Dále zřizuje speciální školy, domovy dětí a mládeže nebo pedagogicko-psychologické poradny a dětské domovy.

