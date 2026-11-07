„Na ženu s kočárkem u hlavního nádraží upozornilo hlídku strážníků hned několik kolemjdoucích. Byla podle nich viditelně silně opilá a sotva držela rovnováhu,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
O tom se vzápětí přesvědčili i strážníci. „Na jejich dotaz, zda pila alkohol, jednoslovně odpověděla »ano«. Plačícímu dítěti se prakticky nevěnovala. Dechová zkouška u ní vzápětí prokázala 2,9 promile alkoholu,“ pokračoval mluvčí strážníků.
VIDEO: Opilá matka (3,1 promile) vezla v mrazu miminko! Zasáhli strážníci.