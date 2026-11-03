„Koncem září v brzkých ranních hodinách vstoupil do stánku s tabákem v ulici Merhautově a na obsluhu vytáhl nůž. Po prodavačce požadoval vydání finanční hotovosti. Křičel na ženu za pultem, ať mu vydá tisícovky,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
Než mu je ale vyděšená žena stačila předat, přišel do trafiky další zákazník a pachatel z místa raději utekl. „Mělo by se jednat o muže ve věku 25 až 30 let, vysokého asi 168 cm, štíhlé postavy a světlé pleti,“ podala vodítko mluvčí policie.
Hledaný lupič má přitom i dobré poznávací znamení. „Na pravé tváři u nosu měl pihu či znaménko a nos působil po zlomenině u kořene. Jakékoliv informace k možnému pachateli prosím sdělte přes tísňovou linku 158,“ požádala veřejnost Cejnková.
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