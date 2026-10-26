Vetřelec začal ve středu 21. října nad ránem uvnitř domu prohledávat místnosti, přičemž spící majitelku probudil. „Ta jej vyrušila, přesto se mu podařilo z domu uprchnout. Odnesl si šperky v hodnotě několika tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Hledají svědka z kamer

Policisté z obvodního oddělení v Dubňanech při vyšetřování případu získali několik kamerových záznamů. Na jednom z nich je zachycen svědek, který se v době vloupání nacházel v bezprostřední blízkosti místa činu. „Jeho výpověď by mohla pomoci objasnit vloupání do rodinného domu,“ podtrhl mluvčí.

Na zloděje čekali policisté pod oknem.
Brno - Krimi Recidivistovi krádež v Brně nevyšla: Policisté ho čekali pod oknem

Svědek se může přihlásit na policejní lince 158. Na stejné číslo se mohou obrátit také lidé, kteří jej poznávají nebo mají k případu další informace. Neznámému zloději hrozí obvinění z porušování domovní svobody a krádeže.

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Zdroj: Policie ČR