Vetřelec začal ve středu 21. října nad ránem uvnitř domu prohledávat místnosti, přičemž spící majitelku probudil. „Ta jej vyrušila, přesto se mu podařilo z domu uprchnout. Odnesl si šperky v hodnotě několika tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Hledají svědka z kamer
Policisté z obvodního oddělení v Dubňanech při vyšetřování případu získali několik kamerových záznamů. Na jednom z nich je zachycen svědek, který se v době vloupání nacházel v bezprostřední blízkosti místa činu. „Jeho výpověď by mohla pomoci objasnit vloupání do rodinného domu,“ podtrhl mluvčí.
Svědek se může přihlásit na policejní lince 158. Na stejné číslo se mohou obrátit také lidé, kteří jej poznávají nebo mají k případu další informace. Neznámému zloději hrozí obvinění z porušování domovní svobody a krádeže.