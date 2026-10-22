Vzhledem k tomu, že zvíře převyšovalo učitelky, mysleli si všichni, že šlo o pštrosa. Ve skutečnosti šlo o emu, druhého největšího nelétavého ptáka na světě. Strážníci po něm začali okamžitě pátrat.
„První den bylo ale pátrání bezvýsledné. Emu byl ale opět spatřen o den později, a tak se jelo znovu. Štěstím bylo, že ve výjezdu byla Martina, bývalá pracovnice vězeňské služby, která věděla, jak se utečenci zaléhávají,“ řekl vedoucí strážník Milan Šebek.
Uprchlíka si pak převzal jeho majitel, který slíbil, že si ho příště lépe ohlídá, což emu prý poslouchal jen s velkou nelibostí.
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