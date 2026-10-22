Vzhledem k tomu, že zvíře převyšovalo učitelky, mysleli si všichni, že šlo o pštrosa. Ve skutečnosti šlo o emu, druhého největšího nelétavého ptáka na světě. Strážníci po něm začali okamžitě pátrat.

„První den bylo ale pátrání bezvýsledné. Emu byl ale opět spatřen o den později, a tak se jelo znovu. Štěstím bylo, že ve výjezdu byla Martina, bývalá pracovnice vězeňské služby, která věděla, jak se utečenci zaléhávají,“ řekl vedoucí strážník Milan Šebek.

Strážníci ze Židlochovic zachránili srnce, který se zamotal na hřišti do sítě.
Brno - Zprávy Dramatická záchrana srnce v Židlochovicích: Strážníci měli pocit, že vyprošťují lva!
Strážnice si opravdu věděla rady: „Majitel ho nahnal z vrchu. Já zezadu na něho hodila síť, kolega ji zprava obtočil a já na něj zezadu skočila, protože emu umí kopat jen dopředu,“ prozradila chytrou taktiku.

Uprchlíka si pak převzal jeho majitel, který slíbil, že si ho příště lépe ohlídá, což emu prý poslouchal jen s velkou nelibostí.

VIDEO: Brněnští strážníci odchytávali hned několik beranů.

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Brněnští strážníci odchytávali hned několik beranů.
Zdroj: Městská policie Brno

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Strážníci v Židlochovicích odchytili společně s majitelem uprchlého emu.
Strážníci v Židlochovicích odchytili společně s majitelem uprchlého emu.
Autor: Městská policie Židlochovice