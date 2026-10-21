„Ulice je kvůli bezpečnosti uzavřena, policisté jsou s mužem v kontaktu. Žádné zranění policie neeviduje, muž je doma sám,“ řekla mluvčí policie Petra Hrůzová.
Kolem 13:15 vtrhla zásahovka do domu. Bylo slyšet výkřiky: »Policie, jménem zákona! Lehni si na zem!«
Podle starosty obce Lubomíra Hradila (nez.) má muž oblibu ve zbraních a v minulosti už u něj zásahová jednotka byla. Podle místních jde o podivína.
„Máme tady zabarikádovaného člověka, má oblibu ve zbraních, už v minulosti vyhrožoval střílením. V současné době je tady policejní uzávěra a pracuje tady zásahová jednotka,“ popsal starosta obce s necelou tisícovkou obyvatel před půl jednou odpoledne.
Podle něj v obci byla kvůli muži zásahová jednotka už v minulosti. „Má v oblibě střílet ze vzduchovek a dalších zbraní. Teď nespolupracuje, nechce tam policisty pustit,“ dodal starosta a uvedl, že dostal na mobil varovnou sms od policie, že je tam nástražný systém.