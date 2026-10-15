Drama se odehrálo 15. června loňského roku na Břeclavsku ve večerních hodinách. Petr K. byl v domku společně s Kateřinou C. Nečekaně k nim přišel na návštěvu Martin V., který Petra K. vytočil svou přítomností k nepříčetnosti.
Nejprve slovně a následně i fyzicky invalidu brutálně napadl. Zasypal ho ránami pěstí, a když spadl na zemi, tak po něm dupal a kopal do celého těla. „Jednalo se o zvlášť trýznivý útok, během kterého napadený prosil o zastavení dalších útoků a volal o pomoc,“ upozornil soudce Dušan Beránek.
Klíčová pomoc
To zaslechli lidé ze sousedství, kteří k domu rychle vyrazili. Přišli právě v době, kdy Petr K. s Kateřinou C. nesli zmláceného a zakrváceného Martina V. přes silnici, kde ho hodili do příkopu. Kateřina C. pak popadla hadr a vymývala krev z domu.
„Pomoc sousedů byla klíčová. Rychle zavolali záchranku, která přijela opravdu velmi rychle. Zraněného okamžitě převezla do nemocnice, kde byl 1,5 měsíce na umělé plicní ventilaci. Byl skutečně v bezprostředním ohrožení života,“ zdůraznil soudce.
Devastující zranění
Martin V. podle lékařů utrpěl mnohočetná zranění. Z nich nejvážnější bylo poranění a krvácení do mozku. Kromě toho nešťastník například utrpěl tržnou ránu na bradě, která vedla až ke kosti.
Ze zločinu ve stádiu pokusu vraždy byli původně obžalování jak Petr K., tak i Kateřina C. U ženy se ale nepodařilo prokázat, že by se na brutálním týrání jakkoliv podílela, byla tak souzena pouze za neposkytnutí pomoci.
16 let a dva miliony
Petrovi K. hrozil i výjimečný trest doživotí. „Jako polehčující okolnosti soud zohlednil to, že nebyl dosud nikdy soudně trestán a snažil se poškozenému uhradit alespoň část škody. Soud přihlédl i k tomu, že napadený přežil, byť na tom obžalovaný neměl žádný vliv a odsuzuje se proto na 16 let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vyřkl verdikt soudce.
Petr K. navíc musí uhradit náklady zdravotní pojišťovny za léčení napadeného, které byly vyčísleny na více než milion korun. Další téměř milion musí uhradit jako bolestné a nemajetkovou újmu Martinu V.
Žena litovala
Kateřině C. po překvalifikování spoluúčasti hrozily až dva roky vězení. „Také ona nebyla dosud nikdy trestána a vyjádřila lítost, odsuzuje se proto na 14 měsíců do věznice s ostrahou,“ pokračoval soudce.
Verdikt zatím není pravomocný, jak státní zástupce, tak i obhájce Petra K. si ponechali lhůtu na rozmyšlení pro případné odvolání. Právní zástupce Kateřiny C. se po poradě se svou klientkou práva na odvolání vzdal.
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