Případ šetřila policejní inspekce. „Policista se pohyboval v prostředí internetových seznamek a v domnění, že si dopisuje s reálnou dívkou ve věku 14 let, ji sváděl k pohlavnímu styku. Za profilem dívky, se kterou si policista dopisoval a otevřeně s ní chtěl mít pohlavní styk, se skrývala skupina osob. Ta se na internetu vydávala za nezletilé dívky s tím, že dospělé muže lákala na schůzky a následně je fyzicky napadla,“ potvrdil mluvčí inspekce Jakub Augusta.
Prý chtěl vyšetřit podvod
Poručík z jižní Moravy nakonec čelil trestnému činu navázání nedovolených kontaktů s dětmi s hrozbou až dvouletého pobytu za mřížemi. Jaroslav L. se u soudu dušoval, že tušil podvod a chtěl to prý vyšetřit. „Nejsem žádný úchyl, žádný pedofil," uvedl.
Jenže takřka půl roku trvající konverzace s údajnou Terezkou byla plná konkrétních sexuálních návrhů, dokonce odeslal i fotku svého ztopořeného penisu. Za dívkou se dokonce z Brna vydal do Prahy. „To je podivný postup z pohledu policejního vyšetřovatele,“ podotkl samosoudce Městského soudu v Brně Ondřej Klusák.
Policistu nakonec potrestal ročním vězením s dvouletou podmínkou, pokutou 60 tisíc a zabavením jeho mobilu. Obžaloba i obhajoba si nechaly lhůtu k vyjádření, verdikt tak není pravomocný. Policistovi postavenému mimo službu hrozí vyhazov.
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